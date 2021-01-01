Лучший выбор доступных SMM-услуг вас приятно удивит.
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5 самых часто задаваемых вопросов
Мы собрали 5 наиболее часто задаваемых вопросов посетителей нашей панели и ответили на них.
Зачем людям нужны SMM-панели?
SMM - англ. Social media marketing, то есть маркетинг в социальных сетях. SMM-панели - это интернет-магазины, предлагающие различные виды SMM-услуг.
Какие SMM-услуги предоставляет ваша панель?
На нашей панели продаются разные виды SMM-сервисов: лайки, подписчики, просмотры, подписки и т.д. С полным перечнем вы можете ознакомиться во вкладке Прайс услуг.
Безопасно ли заказывать SMM услуги на этой панели?
Конечно! Пользоваться всеми нашими SMM сервисами однозначно безопасно, вы не потеряете свои аккаунты. В доказательство этому у нас есть отзывы наших постоянных клиентов.
Массовые заказы - как они работают?
Массовый заказ - это эффективный способ сэкономить время пользователей, поскольку он позволяет размещать сразу несколько заказов с разными ссылками.
Как работает функция Drip-feed?
Drip-feed - позволяет получить заказ не сразу, а по частям. Используют для более плавной накрутки. Пользователь задает количество запусков и сколько показателя накрутить за раз, по итогу с заданным интервалом создастся несколько заказов.